Vergewaltigungsprozess: Soldatinnen werden erneut befragt

08.09.2020, 03:18 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Hauptfeldwebel der Bundeswehr wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung von Soldatinnen soll heute die Befragung der mutmaßlichen Opfer fortgesetzt werden. Während der Aussage der beiden Frauen dürfte die Öffentlichkeit wie schon am vorangegangenen Verhandlungstag erneut ausgeschlossen werden. Danach könnte der Prozess am Amtsgericht Gera auf die Zielgerade gehen - ein Urteil noch am selben Tag sei nicht ausgeschlossen, sagte ein Gerichtssprecher.

Der 46 Jahre alte Angeklagte hat sich bisher vor Gericht nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Anklage wirft ihm unter anderem vor, einer der Frauen mit der Weitergabe von Intimfotos an ihren Partner gedroht und Sex von ihr verlangt zu haben. Dazu soll es dann auch gekommen sein. Die mutmaßlichen Übergriffe datieren aus dem Jahr 2017. Der Angeklagte ist deswegen nach eigenen Angaben vorläufig vom Dienst suspendiert.