Einbeck

Erneut Brandstiftung vermutet: Scheune in Dassensen brennt

08.09.2020, 06:49 Uhr | dpa

Im Fall eines weiteren Scheunenbrandes in Einbeck untersucht die Polizei eine Verbindung zu einer Brandserie in der Stadt. Das Feuer war am Montagabend in der Feldmark der Ortschaft Dassensen (Landkreis Northeim) ausgebrochen, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Weitere Ermittlungen werden durch eine Sonderkommission durchgeführt.