Taufkirchen

Rüstungskonzern Hensoldt plant Börsengang in Frankfurt

08.09.2020, 08:38 Uhr | dpa

Der Rüstungskonzern Hensoldt will an die Börse gehen. Demnach ist eine Erstnotiz (IPO) im Prime Standard an der Frankfurter Börse geplant, wie das Unternehmen am Dienstag in Taufkirchen bei München mitteilte. Der Börsengang soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Es sei "der nächste logische Schritt", sagte Unternehmenschef Thomas Müller.

Hensoldt will den Angaben zufolge bestehende sowie neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung an der Börse platzieren. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen unter anderem seinen Wachstumskurs fortsetzen und die Bilanz stärken, wie es hieß. Wie viele Aktien platziert werden sollen, teilte Hensoldt nicht mit. Auch zur angepeilten Preisspanne machte der Konzern zunächst keine Angaben.

Hensoldt ist im Bereich der Rüstungselektronik unter anderem in der Radar- und Sensortechnik tätig. Das Unternehmen war 2017 aus dem Airbus-Konzern ausgegliedert worden und gehört dem Finanzinvestor KKR.