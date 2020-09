Saarbrücken

Acht neue Corona-Fälle im Saarland bestätigt

08.09.2020, 17:48 Uhr | dpa

Im Saarland sind acht neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Damit lag die Gesamtzahl am Dienstag (Stand: 16.30 Uhr) bei 3174 Fällen, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 blieb unverändert bei 175. Als geheilt gelten inzwischen 2927 Menschen. Aktuell werden weiterhin sechs Patienten in einem Krankenhaus stationär behandelt, zwei davon intensivmedizinisch.