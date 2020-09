Sülstorf

Mann unter Betonplatte eingeklemmt: Tödlich verletzt

08.09.2020, 17:59 Uhr | dpa

Ein 26-jähriger Arbeiter ist am Dienstag in Boldela (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unter einer Betonplatte eingeklemmt worden und dabei ums Leben gekommen. Die Platte sollte von einem Bagger auf einem Stapel abgelegt werden, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann sei noch an der Unglücksstelle gestorben. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittele.