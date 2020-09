Halle (Saale)

Unfälle mit Rad: Zwei Schwerverletzte in Halle

08.09.2020, 18:00 Uhr | dpa

In Halle sind zwei Menschen bei Unfällen mit ihren Fahrrädern schwer verletzt worden. In der Paracelsusstraße nahm nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer am Dienstagnachmittag einem Radfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Etwa zeitgleich kollidierte eine Radfahrerin am Glauchaer Platz mit einem Auto. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.