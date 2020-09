Limburg an der Lahn

Nach Lkw-Attacke: Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

09.09.2020, 02:13 Uhr | dpa

Knapp ein Jahr nach einem mutmaßlich absichtlich verursachten Auffahrunfall mit einem Lastwagen mitten in Limburg beginnt heute der Prozess. Angeklagt vor dem Landgericht der Stadt ist ein 33 Jahre alter Mann unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. (Az.: 2 Ks 6170 Js 245370/19)

Der Angeklagte soll demnach am Abend des 7. Oktober 2019 zunächst einen Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus gezogen haben und dann selbst mit dem Lastwagen losgefahren sein. Wenig später krachte der Lastwagen dann an einer Kreuzung in eine Reihe wartender Autos vor einer Ampel. 18 Menschen wurden verletzt. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen und kam später in Untersuchungshaft.

Das Motiv des Syrers ist bislang unklar, er schweigt zu den Vorwürfen. Zur Tatzeit soll er unter dem Einfluss von Marihuana gestanden haben. Eine Einschränkung seiner Schuldfähigkeit wird nicht ausgeschlossen.