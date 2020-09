Magdeburg

Halle-Prozess: Überlebender aus dem Imbiss soll aussagen

09.09.2020, 02:45 Uhr | dpa

Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle soll am elften Prozesstag ein Überlebender aus dem angegriffenen Döner-Imbiss aussagen. Außerdem soll am heutigen Mittwoch (9.30 Uhr) unter anderem eine Frau zu Wort kommen, die durch ein Teil einer Granate verletzt wurde, die der Attentäter auf das Geschäft geworfen hatte. Der ursprüngliche Besitzer, der während des Attentats nicht dort gewesen war, hatte den Imbiss den Mitarbeitern geschenkt, die den Anschlag dort erleben mussten.

Seit Juli läuft vor dem Oberlandesgericht Naumburg der Prozess um den Anschlag. Aus Platzgründen findet das Verfahren in den Räumen des Landgerichts Magdeburg statt. Der Angeklagte, der 28-jährige Sachsen-Anhalter Stephan Balliet, gestand zu Prozessbeginn, am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht zu haben, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Darin feierten gerade 52 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Der Attentäter scheiterte jedoch an der Tür, erschoss daraufhin eine Passantin, die zufällig an der Synagoge vorbei kam. Daraufhin fuhr er weiter zu dem Döner-Imbiss und tötete dort einen 20-Jährigen.

Die neuen Besitzer hatten zu Beginn des Jahres von schleppenden Geschäften berichtet, zwischenzeitlich war der Laden eigenen Angaben zufolge geschlossen. In sozialen Netzwerken wird unterdessen zu Spenden für den Laden aufgerufen. Ein Rabbi etwa, der während des Anschlags in der Synagoge war, teilte den Spendenaufruf bei Twitter und bat darum, dem Laden zu helfen.