Sassnitz

Vorpommern-Kommunen fordern Fertigstellung von Nord Stream 2

09.09.2020, 05:41 Uhr | dpa

Die Bürgermeister der direkt betroffenen Vorpommern-Kommunen Sassnitz und Lubmin fordern, dass die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland fertiggestellt wird. "Auf der Zielgeraden darf man nicht stehenbleiben", sagte der Bürgermeister von Sassnitz auf Rügen, Frank Kracht (parteilos). Vor dem Hintergrund der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny mehrten sich die Stimmen, die das Projekt in Frage stellten.

Im Hafen Sassnitz-Mukran werden die Rohre für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 mit Beton ummantelt, gelagert und von dort aus ins offene Meer zu den Verlegeschiffen transportiert. Noch fehlen gut 150 der insgesamt 2360 Kilometer langen beiden Stränge der Pipeline, die künftig bis zu 55 000 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich liefern soll.

Die gleiche Meinung vertritt Lubmins Bürgermeister Axel Vogt (CDU). In Lubmin soll das Gas ankommen und verteilt werden. Viele Menschen würden die Vorgänge um die Vergiftung des Nawalnys hinterfragen, so Vogt. Zudem betont er, dass die Pipeline auf Basis internationaler Baugenehmigungen gebaut worden sei. "Wenn jetzt Rufe nach Baustopp laut werden, frage ich mich, was hat das noch mit Rechtsstaatlichkeit zu tun."