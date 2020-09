Cölbe

Vier Verletzte bei Explosion in Dachgeschosswohnung

09.09.2020, 07:51 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einer Wohnung in Cölbe (Landkreis Marburg-Biedenkopf) sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Grund für die Explosion bislang unklar. Zuvor hatte "hessenschau.de" berichtet.

Am Dienstagabend sei es in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu der Explosion gekommen. Zwei Männer im Alter von 29 und 27 Jahren und eine Frau im Alter von 19 Jahren wurden schwer verletzt. Sie wurden teilweise in Spezialklinken gebracht. Ein 25-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 60 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch waren Brandermittler vor Ort, um die Ursache zu klären.