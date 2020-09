Mülsen

Frontalzusammenstoß: 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

09.09.2020, 08:45 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist ein 17 Jahre alter Mopedfahrer in Mülsen (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor habe der junge Mann beim Vorbeifahren ein vor ihm abbiegendes Auto touchiert. Der Unfall am Dienstagmorgen hatte eine einstündige Vollsperrung der Straße zur Folge.