Hilden

Unfall in Hilden: Polizei vermutet illegales Autorennen

09.09.2020, 12:11 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger soll sich in Hilden bei Düsseldorf ohne Führerschein und unter Drogen ein illegales Autorennen geliefert haben. Sein PS-starker Bolide sei dabei gegen einen Hydranten, ein Straßenschild und schließlich gegen einen Baum gekracht, teilte die Polizei in Mettmann am Mittwoch mit. Der Verdächtige habe sich bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Der 24-Jährige habe "noch nie eine Fahrprüfung abgelegt", sagte eine Polizeisprecherin. Sein Beifahrer und der zweite Wagen hatten sich Zeugen zufolge vor dem Eintreffen der Poilizei aus dem Staub gemacht.