Magdeburg

Online-Abstimmung über schönste Erntekronen Sachsen-Anhalts

09.09.2020, 13:54 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts schönste Erntekrone wird in diesem Jahr in einem Online-Verfahren gekürt, weil das Landeserntedankfest ausfällt. Von diesem Donnerstag an sind Fotos der geschickt, ausdauernd und kreativ gebundenen Erntekronen unterwww.erntekronen-sachsenanhalt.de zu sehen, das Publikum kann per Klick abstimmen, wie die Agrarmarketinggesellschaft in Magdeburg mitteilte. Bis zum 18. September, 12.00 Uhr, laufe die Wahl. Bei einem Gottesdienst im Magdeburger Dom werden am 20. September die Sieger verkündet.

Der Landfrauenverband organisiert den Erntekronenwettbewerb schon zum 24. Mal. Üblicherweise gehört er zu den Höhepunkten des Landeserntedankfests in Magdeburg. Das musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Mit dem Binden der Erntekronen wird eine Tradition fortgesetzt, die zu den Höhepunkten des dörflichen Lebens gehört. Als Vorbereitung auf die Erntefeiern zum Abschluss der Ernte kamen Frauen zum Feierabend zusammen, um einen Erntekranz für den Bauern zu binden. Bei der letzten Heimfahrt des Erntewagens vom Feld, zierte die Krone das Gefährt, wie die Agrarmarketinggesellschaft mitteilte.