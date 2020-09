Kempten (Allgäu)

Frau wird mehrfach mit Kopf in Bustür eingeklemmt

09.09.2020, 13:57 Uhr | dpa

Eine Frau ist beim Versuch, in einen Bus zu steigen, mehrfach mit dem Kopf in der Tür eingeklemmt worden. Die 30-Jährige wollte in Kempten im Allgäu an der mittleren Tür des Busses einsteigen, als sich diese schloss und der Kopf der Frau darin eingeklemmt wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einem zweiten Versuch, in den Bus zu steigen, sei die Frau erneut mit dem Kopf eingeklemmt worden. Die 30-Jährige wurde bei dem Vorfall am Freitagnachmittag nach Polizeiangaben leicht verletzt.