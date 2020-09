Potsdam

Brandenburg sieht nach Brand von Moria zunächst Griechenland am Zug

09.09.2020, 15:18 Uhr | dpa

Die Brandenburger Landesregierung lässt ein Hilfsprogramm für die Geflüchteten des fast komplett abgebrannten Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos offen. "Bei solch einem Vorfall ist zunächst einmal Griechenland verantwortlich", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss in Potsdam. Die Flüchtlinge würden wahrscheinlich auf das Festland in andere Unterbringungsmöglichkeiten gebracht. "Das ist schwierig, das ist mir klar."

Ob sich daraus noch eine Initiative Brandenburgs ergebe, könne er nicht zusagen, sagte der Innenminister. "Ich kann Ihnen zusagen, dass wir als Landesregierung immer dort, wo es geht nach unseren Möglichkeiten helfen." Er verwies auf die im August angekündigte Aufnahme von 44 kranken Kindern und Angehörigen von den griechischen Inseln. Dieser Prozess ziehe sich möglicherweise noch in den Oktober hinein. "Das setzen wir um."

Die Linke-Innenpolitikerin Andrea Johlige sprach von einem "humanitären Verbrechen". "Da gibt es seit Jahren nicht genügend Unterkünfte. (...) Die EU tut seit über einem halben Jahr nichts."

Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos wurde durch einen Großbrand in der Nacht zum Mittwoch nahezu vollständig zerstört. Moria gilt mit derzeit etwa 12 600 Bewohnern als das größte Flüchtlingslager Europas - diese Menschen sind nun obdachlos. Dabei wurde nach vorläufigen Angaben niemand verletzt. Die griechische Regierung geht von Brandstiftung aus. Mehrere Bundesländer hatten Hilfe zugesagt.