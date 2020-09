Wiesbaden

Ministerin setzt bei Korruptionsprävention auf neue Stelle

09.09.2020, 15:33 Uhr | dpa

Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) setzt bei der Korruptionsprävention in der hessischen Justiz auf eine neu geschaffene Position in ihrem Haus. Die Stabsstelle Innenrevision werde dem Staatssekretär unterstellt und ein wichtiges Puzzleteil bei der Korruptionsprävention sein, erklärte Kühne-Hörmann am Mittwoch in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im hessischen Landtag in Wiesbaden. Die Experten der Stabsstelle werden den aktuellen Fall, bei dem es um den Verdacht der Bestechlichkeit eines Oberstaatsanwaltes geht, aufarbeiten und die Kontrollmechanismen einer fortlaufenden Evaluation unterziehen.

Der hochrangige hessischen Justizbeamte sitzt in Untersuchungshaft. Er soll Unternehmen zu Gutachtenaufträgen verholfen haben. Für die Vermittlung dieser Aufträge soll der Beschuldigte, der einer der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft war, allein zwischen 2015 und 2020 mehr als 240 000 Euro erhalten haben. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte zuletzt von fünf Beschuldigten in dem Fall gesprochen. Eine Anzeige von der früheren Lebensgefährtin des Juristen hatte die Ermittlungen ausgelöst.

Die Justizministerin sprach erneut von beispiellosen Vorwürfen gegen den Oberstaatsanwalt, die sie noch immer fassungslos machten. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis habe es sich um Taten mit hoher krimineller Energie gehandelt, die auch aus diesem Grund nur schwer zu entdecken waren. Die Landtagsopposition hatte bei der jüngsten Debatte im Parlament von einem schweren Vertrauens- und Ansehensverlust der hessischen Justiz gesprochen. Die Ministerin müsse persönlich die politische Verantwortung für die Korruptionsaffäre übernehmen.

Als Konsequenz aus der Affäre hatte Kühne-Hörmann auch angeordnet, dass künftig bei allen hessischen Staatsanwaltschaften bei der Vergabe von Gutachten das Vier-Augen-Prinzip gilt. Zudem wird die Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht, die der beschuldigte Oberstaatsanwalt leitete, geschlossen.