Ludwigshafen am Rhein

BASF bewertet Bauprojekte in Folge von Corona neu

09.09.2020, 15:34 Uhr | dpa

Als Folge der Corona-Pandemie wird der Chemiekonzern BASF ein zuvor geplantes Bürogebäude am Standort Ludwigshafen doch nicht bauen. "Die Rahmenbedingungen hierfür haben sich stark geändert", teilte Standortleiter Michael Heinz am Mittwoch mit. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe "die Entwicklung hin zu mehr mobilem Arbeiten (...) rasant an Fahrt aufgenommen". Der Bedarf an Bürofläche werde perspektivisch zurückgehen, daher benötige die BASF ein solches zusätzliches Bürogebäude nicht mehr.

Geplant sei aber der Bau eines medizinisches Zentrums, das die derzeitige Werks-Ambulanz ersetzen solle. Neben der Ambulanz mitsamt Rettungsdienst soll das "Medical Center" auch mehrere fachärztliche Einrichtungen und eine physiotherapeutische Praxis umfassen. Auch andere arbeitsmedizische Aufgaben sollten integriert sein. Baustart des neuen Gebäudes sei laut Planung Anfang 2021, Mitte 2023 solle es fertig sein, hieß es.

Bis auf den für BASF-Mitarbeiter reservierten Teil der Arbeits- und Notfallmedizin sollen alle Einrichtungen des Zentrums auch von Externen genutzt werden können: "Mit der Ansiedlung von ärztlichen Einrichtungen wollen wir auch einen Beitrag für die medizinische Versorgung in unserer Nachbarschaft leisten", teilte Werksleiter Uwe Liebelt mit.

BASF plant, 2021 bis 2025 pro Jahr durchschnittlich mindestens 1,5 Milliarden Euro in den Standort Ludwigshafen zu investieren. Damit setzt der Konzern seine Modernisierungsstrategie fort.