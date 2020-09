Mönchengladbach

Verdächtige Substanz gefunden: Landgericht geräumt

09.09.2020, 18:32 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines Umschlags mit einer verdächtigen Substanz ist das Landgericht in Mönchengladbach am Mittwoch geräumt worden. Der verschlossene Umschlag sei von der Feuerwehr am Nachmittag gesichert und verwahrt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzte gab es demnach keine. Das Landeskriminalamt sei eingebunden, um die unbekannte Substanz am Donnerstag zu untersuchen, sagte die Sprecherin. Verhandlungen mussten nicht unterbrochen werden. Die Straße vor dem Landgericht sei für etwa zwei Stunden gesperrt worden. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über den Einsatz berichtet.