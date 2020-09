Zwickau

FSV Zwickau leiht Offensivspieler Wolfram aus Ingolstadt aus

09.09.2020, 19:21 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Mittwoch in Maximilian Wolfram seinen achten Neuzugang für die Saison 2020/21 präsentiert. Der Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von Ligakonkurrent FC Ingolstadt zu den Westsachsen. "Wir kennen ihn schon länger, Maximilian ist immer sehr auffällig gewesen. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth zur Verpflichtung von Wolfram.

Der gebürtige Zwickauer wechselte 2010 vom FSV in die Nachwuchsabteilung des FC Carl Zeiss Jena. Bei den Thüringern entwickelte sich Wolfram später im Männerbereich zu einem Leistungsträger. 2019 schloss sich der Allrounder dem FC Ingolstadt an. Dort kam der 23-Jährige in der vergangenen Saison zu 23 Pflichtspiel-Einsätzen.