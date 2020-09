Bad Essen

Autonomer Shuttlebus "Hubi" geht in die dritte Testphase

10.09.2020, 02:42 Uhr | dpa

Unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln startet am kommenden Sonntag der autonom fahrende Mini-Bus "Hubi" im Kurort Bad Essen (Kreis Osnabrück) in seine dritte Testphase. Details werden am heutigen Donnerstag (15.00 Uhr) in einer Pressekonferenz genannt. Der Shuttlebus soll bis Ende Oktober an drei Wochentagen mehrere Stunden am Tag als Zubringer- und Abholshuttle per App bestellt werden können. Eine Mitnahme von mehr als zwei Fahrgästen zur gleichen Zeit ist derzeit wegen der Corona-Bestimmungen nicht möglich. Zudem: Auch im "Hubi" gilt Maskenpflicht.

Der Bus fährt automatisch, benötigt für den Betrieb aber einen menschlichen Begleiter. Er soll eine aus Osnabrück kommende Linie mit zentralen Punkten im Kurort verbinden. Im Dezember begannen die Stadtwerke zunächst mit Tests im öffentlichen Straßenverkehr in Osnabrück.