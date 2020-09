Radebeul

Brand in Radebeul: Mehfamilienhaus unbewohnbar

10.09.2020, 06:09 Uhr | dpa

In Radebeul ist ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen nach einem Brand unbewohnbar. Das Feuer sei am Mittwochabend in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen und habe das Dach stark beschädigt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Ein Mann unbekannten Alters habe sich dabei eine Rauchgasvergiftung zugezogen, weitere Verletzte gebe es nicht. Zur Brandursache und Schadenshöhe lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.