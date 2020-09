Schwerin

Immer mehr jugendliche Komasäufer in MV

10.09.2020, 06:15 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vierten Jahr in Folge mehr Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gekommen. 2018 wurden 537 sogenannte Komasäufer gezählt, wie die Krankenkasse DAK unter Berufung auf das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Demnach stieg diese Zahl im Vergleich zu 2017 um 13,5 Prozent und damit das vierte Jahr in Folge.

Die Statistik erfasst Jugendliche, die zwischen 10 und 19 Jahre alt sind. Den Angaben zufolge waren unter den Komasäufern 283 Jungen und 254 Mädchen. Besonders stark wuchs die Zahl bei den Mädchen, dort wurden demnach 27 Prozent mehr Fälle registriert als noch 2017, bei den Jungen waren es 3,7 Prozent mehr. Mit einer Präventionskampagne soll auf das Problem aufmerksam gemacht werden, damit die Zahl der jugendlichen Komasäufer wieder sinkt.

Für die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen gibt es mehrere Gründe für den Anstieg. Zum einen sei die Bedeutung von Alkohol unter Jugendlichen generell gestiegen. Ein verändertes Trinkverhalten könne ebenfalls ein Indiz sein - früher hätten Jugendliche häufiger zu klassischen Getränken wie Bier oder Sekt gegriffen. Heute seien etwa alkoholhaltigere Mix-Getränke beliebt, bei denen oft die Wirkung unterschätzt werde. "Manche Mädchen versuchen auch, mit den Jungs mithalten zu können", sagte Birgit Grämke von der Landeskoordinierungsstelle.

Im Zuge der Corona-Pandemie könnte sich das Problem noch verstärken. Darauf lassen Grämke zufolge unter anderem der gestiegene Absatz alkoholischer Getränken in Supermärkten schließen.