Magdeburg

Abellio will zusätzliche Millionen für regionales Netz

10.09.2020, 14:28 Uhr | dpa

Das Bahnunternehmen Abellio will zusätzliche Millionensummen für den Betrieb seines regionalen Streckennetzes von Sachsen-Anhalt. Grund dafür seien vor allem gestiegene Personalkosten, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Als Beispiele nannte er die Folgen von Tarifabschlüssen sowie hohe Kosten für die Suche und Ausbildung von raren Fachkräften wie Lokführern.

Um welche Summen es geht, ließ der Abellio-Sprecher offen und verwies auf laufende Verhandlungen. Zuvor hatte die "Magdeburger Volksstimme" über die Nachforderungen und von einer finanziellen Schieflage bei Abellio berichtet.

Letzteres wollten weder das Unternehmen noch die Nahverkehrsgesellschaft Nasa bestätigen, die für das Land die Bahnverträge verhandelt. "Die Züge werden weiterhin fahren", sagte Nasa-Sprecher Wolfgang Ball. Details nannte er mit Blick auf die laufenden Verhandlungen nicht.

Am Donnerstag beschäftigte sich der Finanzausschuss des Landtags hinter verschlossenen Türen in einer Sondersitzung mit dem Thema. Nach dpa-Informationen wurde dort bekannt, dass Abellio bis zu 15 Millionen Euro mehr pro Jahr vom Land bekommen will. Die Nasa darf sich für die Verhandlungen juristische Beratung für bis zu 250 000 Euro einkaufen, entschieden die Finanzexperten. Im Gegenzug will das Parlament die Ausschreibung und alle Verträge mit Abellio sehen. Die Verhandlungen mit Abellio könnten mehrere Monate dauern.

In Deutschland werden die Netze für S-Bahn- und Regionalverkehr von den Ländern geplant und nach einer Ausschreibung an einen Anbieter vergeben. In Sachsen-Anhalt setzte sich Abellio als Tochter der niederländischen Staatsbahn zwei Mal gegen die Deutsche Bahn durch und fährt seit 2015 auf zehn Linien das Saale-Thüringen-Südharz-Netz sowie seit 2018 auf 16 Linien des sogenannte Dieselnetzes. Nach früheren Angaben der Nasa fährt Abellio damit auf 44 Prozent des sachsen-anhaltischen Streckennetzes. Allein für das Dieselnetz bekommt Abellio bis 2032 insgesamt gut eine Milliarde Euro.

Die Linke im Magdeburger Landtag kritisierte die Nachforderung von Abellio und bewertet sie als weiteren Beleg, dass ein Wettbewerb mehrerer Anbieter im Bahnverkehr nicht funktioniert. Letztlich bezahle das Land den Nahverkehr und müsse ihn garantieren.