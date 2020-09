Lüneburg

Regionalzug stoppt nach Ärger mit Demonstranten

10.09.2020, 16:01 Uhr | dpa

Ein Regionalzug mit Demonstranten auf dem Weg von Lüneburg nach Winsen (Luhe) ist von der Bahn in Bardowick gestoppt worden. Eine Schaffnerin sei zuvor bei einer Fahrscheinkontrolle angefeindet und angepöbelt worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. "Die Kontrollierten hatten kein Verständnis dafür, dass sie einen Fahrschein haben sollten."

Insgesamt mehr als 100 Beamte der Bundespolizei sowie der Polizeiinspektionen Lüneburg und Harburg fuhren daraufhin nach Bardowick im Landkreis Lüneburg und kontrollierten Personalien. "Auch das stieß auf wenig Verständnis, Beamte wurde sogar getreten und es kam zu Rangeleien", sagte der Polizeisprecher.

Nach seinen Angaben handelte es sich um Teilnehmer einer Demonstration der kurdischen Jugendbewegung. Am Morgen seien rund 80 Teilnehmer einer für den Mittag in Winsen angemeldeten Kundgebung in Lüneburg eingestiegen, sagte er am Nachmittag. Da lief der Polizeieinsatz noch.