10.09.2020, 17:13 Uhr | dpa

Nach dem positiven Corona-Test von Trainer Jürgen Schweikardt sind alle Spieler und Mitarbeiter des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart negativ getestet worden. Somit dürfen die Schwaben am Freitagabend ihr Vorbereitungsspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten bestreiten, wie ein Vereinssprecher am Donnerstag mitteilte. Schweikardt wird dann allerdings nicht dabei sein, er muss noch bis Mitte nächster Woche in häuslicher Quarantäne bleiben.