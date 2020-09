Wiesbaden

Proteste in Wiesbaden gegen geplante Rodungen im Dannenröder Forst

11.09.2020, 03:38 Uhr | dpa

Die Gegner des Weiterbaus der Autobahn 49 in Mittelhessen protestieren an diesem Freitag (ab 12.30 Uhr) in Wiesbaden. Geplant sind Kundgebungen vor dem Hessischen Landtag und vor dem hessischen Verkehrsministerium, zum Abschluss soll eine Menschenkette durch die Innenstadt gebildet werden. Erwartet werden mehrere Hundert Teilnehmer, die Stadt Wiesbaden hat allerdings die Teilnehmerzahlen begrenzt. So sollen sich maximal 750 Menschen an der Menschenkette beteiligen.

Organisiert werden die Proteste von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future und der Gruppe Task Force Dannenröder Forst. Diese wollen damit die Rodung eines Teils des Dannenröder Forsts, eines Waldstücks bei Homberg (Ohm), für den Bau der A49 verhindern. Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf zum Ohmtal-Dreieck.