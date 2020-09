Lübeck

Buchholz: Landesweite Strandampel kommendes Jahr denkbar

11.09.2020, 05:31 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) hält eine landesweite Strandampel zur Steuerung des Gästeandrangs im kommenden Jahr für denkbar. "Für das kommende Jahr werden wir über weitere digitale Autobahnschilder ebenso nachdenken müssen wie über eine landesweite Strandampel", teilte der Minister am Donnerstagabend nach einem Treffen mit Tourismus-Vertretern mit. Schleswig-Holstein entwickelte dieses Jahr zur Unterbindung größerer Menschenansammlungen eine Online-Strandampel, die an einzelnen Orten eingesetzt war. Wenn die Strandampel online rotes Licht anzeigte, war der Strandabschnitt voll.

Das Konzept der elektronischen Besucherlenkung habe sich bewährt, sagte die Geschäftsführerin des Ostsee-Holstein-Tourismus e.V., Katja Lauritzen. Buchholz machte zugleich deutlich, dass mit den Strandampel-Projekten der Lübecker Bucht und in St. Peter-Ording zunächst nur Erfahrungen und Daten gesammelt würden. "Je mehr Kommunen sich später daran beteiligen, umso besser für alle Tourismusorte." Allerdings könne das Land keine flächendeckende Installation von Sensortechnik finanzieren.

Insgesamt zogen die Tourismus-Vertreter eine weitgehend positive Bilanz für die Feriensaison an der Ostsee in Schleswig-Holstein. "Auch wenn die Lübecker Bucht an insgesamt circa vier heißen Wochenenden durch zusätzliche Tagesgäste zweifellos an ihrer Kapazitätsgrenze und teilweise auch darüber war, lässt sich für die gesamte Ostsee in Schleswig-Holstein sagen, dass der Besucherandrang insgesamt handhabbar bis entspannt war", sagte Lauritzen. Buchholz beschrieb als besonders erfreulich, dass es trotz der teils massiven Gäste-Zuwächse an der Ostseeküste - von Einzelfällen abgesehen - zu keinen Corona-Ausbrüchen gekommen sei.