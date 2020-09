Dobbin-Linstow

Bauernverband wählt neuen Vorstand

11.09.2020, 05:36 Uhr | dpa

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern wählt am Freitag in Linstow einen neuen Vorstand. Dazu kommen nach Angaben des Verbandes 133 Delegierte aus 15 Kreis- und Regionalverbänden zusammen. Ursprünglich sollte die Vorstandswahl im März stattfinden. Sie habe aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden müssen, sagte die Sprecherin des Bauernverbands MV.

Auf dem Landesbauerntag in Linstow wird auch Agrarminister Till Backhaus (SPD) erwartet. Er hatte am Mittwoch von den Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern mehr Anstrengungen für den Arten-, Klima- und Wasserschutz gefordert.