Glauchau

Beifahrerin stirbt nach Auffahrunfall

11.09.2020, 05:45 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall an einer Baustelle in der Nähe von Glauchau (Kreis Zwickau) ist eine Frau ums Leben gekommen. Auf der Bundesstraße in Richtung Erfurt war der Verkehr am Donnerstagnachmittag wegen der Bauarbeiten ins Stocken geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 30 Jahre alter Mann prallte mit seinem Transporter auf das vor ihm fahrende Auto. Darin saßen ein 68-Jähriger und seine 76-jährige Beifahrerin. Dieser Wagen wurde wiederum auf ein davor fahrendes Auto geschoben. Der Fahrer des Transporters, der 68-Jährige und dessen Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort starb die Frau kurze Zeit später.