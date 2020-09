Schleusingen

Lkw kippt auf Autobahn um: 150 000 Euro Schaden

11.09.2020, 06:42 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 zwischen Schleusingen und Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 150 000 Euro entstanden. Aus bisher unbekannter Ursache kippte ein Lastwagen mit Anhänger in der Nacht zum Freitag auf den Mittelstreifen und legte sich teils über beide Fahrtrichtungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend fuhr ein Auto in der Unfallstelle auf. Der 47-jährige Lastwagenfahrer und die beiden Insassen des Autos wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Weil am Freitagmorgen die Bergungsarbeiten weiterhin andauerten, blieb die Autobahn in Richtung Eisfeld komplett und in Richtung Schleusingen teilweise gesperrt. Die Polizei wartet nun auf die Analyse des digitalen Fahrtenschreibers.