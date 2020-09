Stahnsdorf

Der Sommer kehrt nach Berlin und Brandenburg zurück

11.09.2020, 07:08 Uhr | dpa

Auf viel Sonne, weiter steigende Temperaturen und eine Rückkehr des Sommers können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende freuen. Zwar startet der Freitag noch bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Aber schon am Nachmittag gewinnt zunehmend die Sonne die Oberhand. Etwa 24 Grad werden erreicht. Auch am Samstag bleibt es ähnlich warm und trocken. Am Sonntag darf dann bei Temperaturen um 27 und am Montag mit bis zu sommerlichen 30 Grad noch einmal geschwitzt werden. Der Wetterdienst rechnet nach jetzigen Erkenntnissen erst ab nächstem Samstag wieder mit Abkühlung.