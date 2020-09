Halle (Saale)

Verbraucherpreise sinken in Sachsen-Anhalt weiter

11.09.2020, 10:37 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt erneut gesunken. Für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke gingen die Preise im August im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Gemüse etwa war 2,4 Prozent günstiger als noch im Juli. Die Preise bei Obst sanken um 0,2 Prozent. Für Bekleidung und Schuhe ging das Preisniveau um 0,8 Prozent zurück. Fleisch und Fleischwaren waren hingegen 0,3 Prozent teurer als im Vormonat. Auch Gaststätten- und Hotelbesuche kosteten im August mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Verbraucherpreise im August diesen Jahres insgesamt um 0,4 Prozent zurück.

Seit Juli sind für die Waren des täglichen Bedarfs 5 statt 7 Prozent Mehrwertsteuer fällig, der Satz für die restlichen Waren und Dienstleistungen sank von 19 auf 16 Prozent. Diese Maßnahme gilt zunächst bis Jahresende. Die Bundesregierung will damit die Kauflaune ankurbeln und die negativen Folgen der Corona-Pandemie abmildern. Auch bundesweit schlug sich das nieder.