Dobbin-Linstow

Detlef Kurreck bleibt Präsident des Bauernverbandes MV

11.09.2020, 14:01 Uhr | dpa

Detlef Kurreck bleibt Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Landesbauerntag in Linstow stimmten am Freitag fast alle Delegierten für den 61-Jährigen, eine Gegenkandidatur gab es nicht. Unter den 105 abgegebenen Stimmen waren nur zwei Gegenstimmen. Kurreck sah durch das Ergebnis den bisherigen Kurs des Verbandes bestätigt. Der Diplom-Agraringenieur war erstmals 2016 zum Landesbauernpräsident gewählt worden. Als Vizepräsidenten wählten die Delegierten Heike Müller, Manfred Leberecht und Sabine Firnhaber. Die 43-jährige Firnhaber ist neu in dem Gremium. Der Landesbauernverband vertritt nach eigenen Angaben rund 2200 Mitgliedsbetriebe.