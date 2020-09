Neu-Isenburg

Neun Leichtverletzte bei Unfall an Stau-Ende

11.09.2020, 14:43 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 3 sind bei einem Zusammenstoß von drei Autos insgesamt neun Menschen leicht verletzt worden. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin war in einer Baustelle bei Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) auf einen Stau aufgefahren, wie die Polizei in Frankfurt am Freitag mitteilte. Dabei rammte sie das Auto eines 20 Jahre alten Mannes, dessen Wagen gegen das Auto einer 24 Jahre alten Frau geschoben wurde. Bei dem Unfall am Donnerstagabend entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro.