Ellrich

KZ-Gedenkstein beschädigt und beschmutzt

11.09.2020, 14:53 Uhr | dpa

Ein Gedenkstein, der an den sogenannten Todesmarsch von KZ-Häftlingen in Ellrich bei Nordhausen erinnert, ist beschädigt und beschmutzt worden. Unbekannte entfernten die Abdeckung und zerbrachen diese, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem wurden zwei weitere Abdeckungen vom Steinfundament entfernt und weggeworfen. Die Polizei entdeckte an dem Gedenkstein auch Verunreinigungen. Wann genau der Gedenkstein beschädigt wurde, ist unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, hieß es.

Das frühere KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte gehörte zum Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nordhausen, wo Häftlinge in unterirdischen Stollen Rüstungsgüter herstellen mussten. Als sich 1945 amerikanische Truppen näherten, wurden die meisten Lager von Mittelbau-Dora geräumt. Bei den sogenannten Todesmärschen kamen viele Häftlinge ums Leben.