Morl

Ehepaar von Hunden attackiert: Mann schwer verletzt

11.09.2020, 14:55 Uhr | dpa

Ein Ehepaar ist in Petersberg (Saalekreis) von mehreren Jagdhunden angegriffen worden. Das Paar sei am Donnerstagnachmittag in seinem Garten im Ortsteil Morl gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Plötzlich rannten mehrere Hunde auf das Grundstück. Die Frau konnte rechtzeitig in eine Laube flüchten. Ihr 77 Jahre alter Ehemann wurde jedoch gebissen und erlitt mehrere Wunden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Tiere wurden eingefangen. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.