DFB-Pokal: Daniel Günther hofft auf Sensation von Todesfelde

11.09.2020, 16:14 Uhr | dpa

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nimmt an einer Tagung im Landtag teil. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther freut sich auf das DFB-Pokalspiel des SV Todesfelde. "Ich wünsche allen ein spannendes und am Ende hoffentlich erfolgreiches Spiel, ich freue mich, dass ich dabei sein darf", sagte der CDU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Gegner des Oberliga-Meisters, Pokalsiegers und Hallenmasters-Gewinners von Schleswig-Holstein ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga.

Der Einzug des Fünftligisten in die DFB-Pokal-Hauptrunde sei bereits ein absoluter Teamerfolg gewesen, meinte Günther. "Dass jetzt der gesamte Verein, vom Management über die Spieler bis hin zu den vielen Helfern, und die Sponsoren rund um Bernd Jorkisch alles dafür gegeben haben, um das Spiel in Todesfelde stattfinden zu lassen, ist die nächste Höchstleistung." Dazu könne er nur gratulieren. Der SVT ist der einzige Fünftligist, der trotz hoher Kosten und immensen Organisationsaufwands im DFB-Pokal unbedingt zu Hause spielen will.