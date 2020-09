Malchin

Radfahrerin mehrere Meter unter Lkw mitgeschleift

11.09.2020, 19:06 Uhr | dpa

Eine 74 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Meter unter einem Lkw mitgeschleift worden und hat sich dabei schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen übersah am Freitagmorgen ein Lkw-Fahrer die Seniorin beim Abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde dabei mit ihrem Rad unter dem Lkw eingeklemmt. Die Frau erlitt demnach leichte äußere und schwere innere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus.