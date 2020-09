Garmisch-Partenkirchen

Garmischer demonstrieren gegen Ausflugsverkehr

12.09.2020, 02:57 Uhr | dpa

Wieder heißt es im Oberland "Ausbremst is". Zum fünften und letzten Mal in diesem Sommer wollen Anwohner heute mit einer Demonstration zeitweise den Verkehr lahmlegen und damit gegen die Blechlawine in ihren Dörfern protestieren. Nach Wallgau, Grainau, Kochel und Murnau ist nun Garmisch-Partenkirchen an der Reihe.

Die Demonstranten forderten bei den verschiedenen Demos unter anderem Lösungen wie Fahrradwege, Radschnellwege, eine dichtere Taktung des ÖPNV und Lärmschutzmaßnahmen. Schon in den Vorjahren sei die Verkehrssituation angespannt gewesen, hieß es mehrfach. In diesem Corona-Sommer sei es aber noch schlimmer gewesen. Denn viele hatten den Sommerurlaub in Bayern anstatt im Ausland verbracht - und kamen mit dem Auto.