Verdi: Über 300 Thüringer Post-Beschäftigte im Warnstreik

12.09.2020, 10:13 Uhr | dpa

Rund 330 Beschäftigte der Deutschen Post haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Samstag an einem Warnstreik in Thüringen beteiligt. Dabei hätten Zusteller von Briefen und Paketen unter anderem in Erfurt, Kölleda, Sömmerda, Apolda und Meiningen zeitweise die Arbeit niedergelegt, sagte Gewerkschaftssekretär Normen Schulze der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Tagen war es bereits zu Arbeitsniederlegungen unter anderem in Berlin, Leipzig, Dresden und Magdeburg gekommen.

Seit Mittwoch hat der Arbeitsausstand bei der Post dazu geführt, dass Hunderttausende Briefe und Pakete zunächst liegengeblieben sind. Verdi fordert in der Auseinandersetzung 5,5 Prozent mehr Geld für 140 000 Beschäftigte und begründet dies unter anderem mit guten Geschäften dank des Paketbooms im Online-Handel. Die Post hält so eine Tariferhöhung für zu hoch, sie verweist auf Einbußen bei der Werbepost und auf die insgesamt schwächelnde Konjunktur wegen Corona. Am 21. September wollen die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter ihre Verhandlungen fortsetzen.

Schulze ging davon aus, dass in den betroffenen Thüringer Orten am Samstag viele Briefe und Pakete nicht zugestellt wurden. Die Empfänger müssten bis zum Beginn der neuen Woche auf ihre Post warten. Ein Sprecher der Deutschen Post bestätigte "betriebliche Auswirkungen". Allerdings werde versucht, diese so gering wie möglich zu halten. Bundesweit seien aktuell etwa 160 000 Pakete und 1,6 Millionen Briefe betroffen. Das seien jeweils 2 Prozent (Pakete) und 3 Prozent (Briefe) der Tagesmenge. "In den stärker durch die Warnstreiks betroffenen Regionen werden die verzögerten Sendungen in den Folgetagen zugestellt."