Mönchengladbach

Auch Spiele der Hockey-Damen des HTHC fallen aus

12.09.2020, 11:51 Uhr | dpa

Nach der Absage der für das Wochenende angesetzten Hockey-Bundesligapartien der HTHC-Herren aufgrund dreier Corona-Fälle im Team fallen auch die Partien der HTHC-Damen aus. In der Mannschaft von Trainer Christian Blunck sind rund ein Dutzend Spielerinnen seit Freitagabend in Quarantäne. Daher wurden die Spiele beim Titelverteidiger Club an der Alster am Samstag (14.00 Uhr) und beim Großflottbeker THGC am Sonntag (15.45 Uhr) gestrichen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.