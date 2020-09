Magdeburg

Immer mehr archäologische Grabungen in Sachsen-Anhalt

12.09.2020, 13:16 Uhr | dpa

Die Zahl der archäologischen Grabungen in Sachsen-Anhalt ist in den zurückliegenden 30 Jahren enorm gestiegen. Im Jahr 1990 habe die Zahl bei drei gelegen, im Jahr 2000 bei 70, 2010 bei 409 und im vergangenen Jahr seien 578 Grabungen registriert worden, heißt es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Marcus Spiegelberg. Insgesamt habe es seit 1990 in Sachsen-Anhalt 7375 Ausgrabungen kleineren und größeren Ausmaßes gegeben.

Die meisten Aktivitäten würden unternommen, weil Investitionen wie Bauvorhaben anstünden. Ziel sei dann eine Dokumentation oder Sicherung vor der Zerstörung des Bodendenkmals. Reine Forschungsgrabungen seien seltener. Den Angaben zufolge sind in Sachsen-Anhalt aktuell 56 Archäologinnen und Archäologen tätig.