SG Flensburg-Handewitt leiht Kreisspieler aus Spanien aus

12.09.2020, 14:51 Uhr | dpa

Flensburgs Trainer Maik Machulla steht am Spielfeldrand. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den Slowenen Domen Sikošek Pelko vom spanischen Erstligisten CB Ciudad de Logroño ausgeliehen. Der Leihvertrag endet am 31. Dezember dieses Jahres. Das teilte die SG am Samstag mit. Die Flensburger reagieren damit auf die Notsituation am Kreis. Die Kreisläufer Johannes Golla und Jacob Heinl fallen noch Monate verletzt aus.

Pelko hat Trainer Maik Machulla bei einem Probetraining auf Anhieb überzeugt. "Er ist noch ein sehr junger Spieler, bringt aber ein enormes Potenzial mit", sagte Machulla. Der 2,03 Meter große Profi war zuvor bei RK Trimo Trebnje in Slowenien, beim österreichischen Erstligisten HC Bruck und beim nordmazedonischen Champions-League-Teilnehmer Vardar Skopje aktiv.

Beim Start der Königsklasse am nächsten Mittwoch gegen Polens Meister KS Kielce ist der 23-Jährige bereits spielberechtigt. Machulla: "Wir sind uns sicher, dass er uns in drei Monaten auf der Kreisposition ideal ergänzen wird."