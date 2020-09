Trabzon

Trabzonspor bestätigt: Leipziger Angebot für Sörloth

12.09.2020, 16:44 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat anscheinend ein offizielles Angebot für den norwegischen Nationalspieler Alexander Sörloth abgegeben. Das bestätigte der derzeitige Verein des 24-Jährigen, Trabzonspor, in einer Pressemitteilung. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Der türkische Spitzenclub teilte zugleich mit, Sörloth sei nicht rechtzeitig in die Türkei zurückgekehrt und werde deshalb an das Disziplinarkomitee des Vereins verwiesen.

Der 24-Jährige hatte sich nach internationalen Einsätzen für Norwegen Extrazeit erbeten, um seine Coronatests abzuschließen. Er sollte ursprünglich am 8. September zurück sein, hatte dann aber eine Verlängerung der Frist bis Freitag erhalten. Am Samstag sei er jedoch immer noch nicht eingetroffen, hieß es. "Die damit verbundenen Regularien in unseren Vereinsstatuten sind damit in Kraft getreten", schrieb der Verein.

Trabzonspor wurde in der abgelaufenen Saison in der Türkei Tabellenzweiter hinter dem erstmaligen Meister Istanbul Basaksehir.