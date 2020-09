Halle (Saale)

Glanzvolle Heimpremiere: Union schlägt Buxtehude 25:23

12.09.2020, 20:46 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben eine glanzvolle Heimpremiere in der ersten Bundesliga gefeiert. Der Aufsteiger bezwang am Samstag den Buxtehuder SV mit 25:23 (12:13) und hatte diesen Erfolg in erster Linie der überragenden Torfrau Anica Gudelj zu verdanken, die 17 gegnerische Würfe parierte. Die meisten Tore für den Neuling erzielte Danique Boonkamp (7/4). Torfrau Katharina Filter und Annika Lott (9) überzeugten bei Buxtehude.

Die Gastgeberinnen standen in der Anfangsphase völlig neben sich. Buxtehude zog über 4:0 (5.) auf 8:3 (14.) davon. Doch bis zur Hause hatte Halle dank einer aggressiven Deckung den Rückstand auf einen Treffer verkürzt und zog fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 15:13 davon. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Halle.