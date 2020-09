Magdeburg

Magdeburg will in 2. DFB-Pokal-Runde

13.09.2020, 03:12 Uhr | dpa

Im vierten Aufeinandertreffen mit Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will der 1. FC Magdeburg den Bock umstoßen und endlich den ersten Sieg einfahren. Der wäre heute (18.30 Uhr/Sky) auch zwingend nötig, wenn man im DFB-Pokal in die zweite Runde einziehen möchte. FCM-Trainer Thomas Hoßmang, der als Spieler mit Energie Cottbus 1997 im Finale stand, traut seinem neuformierten Team einiges zu. "Wichtig ist, dass wir von Beginn an präsent sind, Zweikämpfe gewinnen und das Publikum mitnehmen", sagte Hoßmang. Für beide Teams ist es das erste Pflichtspiel und keiner weiß, wo man wirklich steht. Die Partie können maximal 5000 Zuschauer im Stadion verfolgen.