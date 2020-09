Silz

Auto kollidiert mit Zug: Mehrere Verletzte

13.09.2020, 08:34 Uhr | dpa

Ein Auto ist im Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit einem Zug kollidiert. Der 71 Jahre alte Autofahrer hatte am Samstag bei Silz trotz Wartepflicht den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung der Ferienanlage Heidepark mit seinem Wagen überquert, wie die Polizei mitteilte. Die Triebwagenführerin leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Auto wurde ins Gleisbett geschoben. Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Von den sieben Personen im Zug wurde eine 17-Jährige leicht verletzt. Die Unfallstelle war drei Stunden lang voll gesperrt. Der Triebwagen der Hanseatischen Eisenbahn konnte seine Fahrt fortsetzen, das Auto wurde geborgen und abgeschleppt.