Rostock

Hansa gegen Stuttgart im Ostseestadion mit Zuschauern

13.09.2020, 08:39 Uhr | dpa

Im Zeichen der Corona-Pandemie startet der FC Hansa Rostock in den DFB-Pokal. Für das Duell des Drittligisten mit dem Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart sind heute mit 7500 Fans so viele Zuschauer zugelassen wie bundesweit bei Fußball-Spielen noch nie seit dem Inkrafttreten der restriktiven Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie in diesem März. "Wir haben Bock darauf und wollen alles geben. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt", sagt Hansas Mittelfeldspieler Korbinian Vollmann.

Sogar Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihr Kommen beim Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs angekündigt. Zweimal standen sich Hansa und der VfB jüngst zum Auftakt des DFB-Pokals im Ostseestadion gegenüber. 2018 gewann der Drittligist beinahe schon sensationell mit 2:0, vor Jahresfrist behielten die Schwaben mit Mühe und Not 1:0 die Oberhand.

Es gelten jede Menge Regeln: Die Tickets müssen personalisiert sein, es dürfen keine Stehplatz-Karten verkauft und keine Gäste-Fans eingelassen werden. Außerdem herrscht absolutes Alkoholverbot.