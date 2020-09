Lienen

16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Frontalunfall

13.09.2020, 08:43 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Lienen (dpa/lnw) Ein 16-Jähriger ist in Lienen im Kreis Steinfurt mit seinem Motorrad mit einem Laster zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Der Jugendliche habe am Samstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte er frontal gegen den Lastwagen. Er starb an der Unfallstelle. Der 55 Jahre alte Lasterfahrer blieb unverletzt.