Berglicht

Autofahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

13.09.2020, 08:47 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Berglicht (Landkreis Bernkastel-Wittlich) auf der L155 gegen mehrere Bäume geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige habe laut Polizeiangaben am Samstag aus ungeklärten Ursachen die Kontrolle über sein Auto verloren. Anschließend kam er von der Straße ab, prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume und landete schließlich auf der Seite in einem Graben. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.